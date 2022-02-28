Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 28 Şubat "Korku ve Yüzleşme" Sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 28 Şubat darbesini konu alan "Korku ve Yüzleşme" sergisi 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, 28 Şubat darbesi, grafik, obje ve deneyimlerle ziyaretçilere aktarılacak.

Darbenin küresel ve ulusal bağlamıyla anlatıldığı sergide, sürecin bireyler üzerindeki travmatik etkileri de mercek altına alınıyor.

Serginin girişinde yer alan "Hikayeler" bölümünde 28 Şubat süreci mağdurlarının hikayelerine, "Dalgalar" bölümünde grafiklerle 90'lı yıllardan 2000'lere dünya, Türkiye ve 28 Şubat süreci kronolojik olarak anlatılıyor.

"Yüz yüze" bölümünde 28 Şubat darbe süreci mağdurlarının ve onlara ait objelerin hikayelerine yer verilirken, "El ele" bölümünde ise dönemin suni irtica manşetlerinin atıldığı gazete nüshaları bulunuyor.

Sergi, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

- "Milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 yıl önce bugün 28 Şubat darbesiyle milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı. Unutmayacağız, unutturmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat darbesini küresel ve ulusal boyutlarıyla ele alan "Korku ve Yüzleşme" sergisini de bu kapsamda düzenlediklerini belirten Altun, "Bekliyoruz, şeref verirsiniz." ifadesini kullandı.

