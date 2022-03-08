YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

08.03.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Leyla Hanım, Neveser Kökdeş, Melahat Pars, Mefharet Yıldırım, Semahat Özdenses ve Mehveş Hanım'ın da bulunduğu kadın bestekarların eserleri Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun kadın solistleri tarafından icra edildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kadın bestekarların önde gelen eserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'daki konserde, aralarında Leyla Hanım, Neveser Kökdeş, Melahat Pars, Mefharet Yıldırım, Semahat Özdenses ve Mehveş Hanım'ın da bulunduğu kadın bestekarların eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserleri, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun kadın solistleri Aybige Demir Okan, Merve Kıvılcımer, Aynur Ezgi Yüksek ve Filiz Yıldızbaşoğlu Oral yorumladı.

- "Onların eserlerini okurken heyecanlanıyoruz"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan solist Aybige Demir Okan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, bu konseri bütün emekçi kadınlar için verdiklerini söyledi.

Geniş bir repertuvara sahip olduklarını belirten Okan, "Bugün 4 solist, Neveser Kökdeş'ten Melahat Pars'a kadar birçok kadın bestekarın eserlerini seslendireceğiz. Çok heyecanlıyız. Onlar bize ışık oluyorlar daima. Onların eserlerini okurken heyecanlanıyoruz. Geçmişten çok güzel eserler bizlere gönderdiler. Onlar sayesinde de bugün burada bu konseri düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Solist Merve Kıvılcımer, kadınlara özel bir günde sahnede olmanın kendileri için gurur verici olduğuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanlığı Korosu olarak kadın solistleri olarak bu akşamki bütün eserlerimizi kadınlarımıza ithaf ediyoruz." dedi.

Aynur Ezgi Yüksek de bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, tüm dünya kadınları için eşitlik, adalet ve barışın olduğu güzel bir dünya hayal ettiğini belirtti.

Filiz Yıldızbaşoğlu Oral ise kadın bestecilerin eserlerinin yer aldığı geniş bir repertuvar sunacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eserlerin hepsi birbirinden güzel ve kıymetli bizim için. Arkadaşlarımızla birlikte bu eserleri seslendirmeye çalışacağız. Bir kadın olarak tabii ki o duygulara tercüman oluyoruz, yaşıyoruz, yaşadığımızı düşünüyorum. Eserleri söylerken dinleyicilerimize de bu hislerimizi aksettirmeyi ümit ediyoruz. Mutlu, huzurlu, sevdiklerimizle birlikte yaşayacağımız güzel bir dünya olsun."

Mehmet Güntekin'in yönetimindeki konserde, kemanda Nalan Çakır, kemençede Yağmur Damla Bilgin, tamburda Ege Gamze Yıldız, kanunda Onur Cicin, utta ise Murat Bağdatlı yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısıAKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
İzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyorİzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyor

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.