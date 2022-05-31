Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatın, kültürün bir hobi, bir lüks, hele ki bir pahalı tüketim malzemesi olmadığını belirterek, "Özellikle sanat ve kültürü tarif etmek için, 'hobilerim arasında sanat var, kitap okumak var' denildiğinde bunların sanata, kültüre, kitaba büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Halbuki sanat ciddi bir iştir. Sanat ve kültür ciddiye alındığı zaman kendisini açar." dedi.

Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'in Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında gurur verici, etkileyici ve sürükleyici programlar hazırladığını dile getiren Kalın, bu kapsamda çok farklı alanlarda sanat ve kültür dünyasının hem tarihi derinliğini ve zenginliğini hem bugünkü çeşitliliğini ortaya koyan kapsamlı programlar, konserler, performanslar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Küreselleşme çağında anlatılan hikayelerden bir tanesinin, artık mahalli, milli olanın önemini yitirdiği, birtakım soyut evrensel değerler, kültürel aidiyet, kimlikler ya da bağlantılar üzerinden bir küresel kültüre doğru ilerlendiği tezinin bulunduğunu aktaran Kalın, "Fakat hem küreselleşme hem orada yaşanan kırılmalar aslında insanların, milletlerin ancak bir kökene, bir merkeze sahip oldukları zaman tarihte büyük hamleler yapabileceklerini bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Milli ve yerli duruşun, dünyaya kapanmak olmadığına dikkat çeken Kalın, "Dünyaya ayak uydurmak, kendi yerel, milli kültürel değerlerimizden vazgeçmek demek değildir. Bu ikisi arasındaki dengeyi koruyabildiğimiz oranda etkileşim içerisinde olan bir kültürel hayat, bir canlı sanat dünyası inşa etmek mümkün hale gelir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, Türkiye'de geleneksel ve klasik sanat icra eden sanatçılarla modern, çağdaş sanat icra eden sanatçıların bir araya gelerek birbirleri ile konuşmasının da ortaya muazzam bir zenginlik çıkaracağına işaret etti.

- "Sanat, kültür bir hobi, bir lüks, hele ki bir pahalı tüketim malzemesi değildir"

Kalın, sanat ve kültürün sadece sanatçının kendi öznel tecrübesini görsel hale getirdiği, maddeye büründüğü, cisimleştirdiği bir şey olmadığını, sanat ve sanat yolculuğunun, sanatçının katkısıyla birlikte eşyanın hakikatini, varlıktaki mana katmanlarını ve derecelerini ortaya çıkartma yolculuğu olduğunu söyledi.

"Sanat, kültür bir hobi, bir lüks, hele ki bir pahalı tüketim malzemesi değildir." diyen Kalın, modern dönemde zihinlere, "sanatın pahalı, lüks, elitlerin işi olan, normal insanların anlayamayacağı, zihinlerinin ulaşamayacağı bir özerk alan" olduğu fikrinin telkin edildiğini, bunun da yanlış fikirlerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Kalın, "Özellikle sanat ve kültürü tarif etmek için, 'hobilerim arasında sanat var, kitap okumak var' denildiğinde, bunların sanata, kültüre, kitaba büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Halbuki sanat ciddi bir iştir. Sanat ve kültür ciddiye alındığı zaman kendisini açar, size konuşmaya başlar, size bir şeyler vermeye başlar." ifadelerini kullandı.

Sanatın, bir tüketim malzemesi de olmadığını söyleyen Kalın, modern dönemde sanatın fazlasıyla ticarileştirildiğini, özünden koparılarak bir özerk alan içerisinde materyalize edilmeye başlandığını belirtti.

Kalın, sanatla olan ilişkinin tek taraflı tüketim kültürü, lüks ya da pahalı bir uğraş olmaması gerektiğini, tam tersine sanatın, kişinin hayatına yön veren, kişiye yeni boyutlar, yeni güzellikler ve incelikler katan bir yolculuk olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

