Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek, sadece siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme, siyaset değil, bir akıl ve vicdan tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.
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