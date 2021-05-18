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  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki:

18.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek, sadece siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme, siyaset değil, bir akıl ve vicdan tutulmasıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek, sadece siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme, siyaset değil, bir akıl ve vicdan tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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