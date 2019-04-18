Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Fabio Jakobsen kazandı

Finişin neredeyse başına kadar grup toplu geldi. Sam Bennett yine grubun içinde yer aldı. Ancak bu kez çizgiyi Quick Step Takımı’ndan Fabio Jakobsen geçerek etabı kazanmayı başardı. Bora Hansgrohe Takımı’ndan Sam Bennett ikinci, Dimension Data Takımı’ndan Mark Cavendish üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

50 yıl önce Marmara, sonra da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru arasında yer alan Marmara Bölgesi’nin ünlü Kazdağları bu kez 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’una yeniden ev sahipliği yaptı. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün Çanakkale-Edremit olan üçüncü etabı ile devam etti. Çanakkale’den saat 11.30'da etaba başlayan bisikletçiler, Edremit ilçesine 132,5 kilometre pedal çevirirken, üçüncü etabı 2 saat 50 dakika 12 saniyelik derecesiyle Quick Step takımının sporcusu Fabio Jakobsen kazandı. Genel Ferdi Klasmanda birinciliğini koruyan Sam Bennett yarın koşulacak 194.3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabında Turkuaz Mayoyu giyecek.

FERİTCAN ŞAMLI: "HEDEF BEYAZ MAYOYU KORUMAK VE BİR ETAP KAZANMAK"

Etap sonrası konuşan Türk Milli Takımı’ndan Feritcan Şamlı ise amaçlarının Beyaz Mayoyu korumak ve bir etap kazanmak olduğunu belirterek, "Yarışın en başında stratejimizi oluşturduk. Amaç beyaz mayoyu kaptırmamaktı. Bu doğrultuda en önce Ahmet gitti. Ben sürekli rakibimi kolladım. Neticede amacımıza ulaştık. Daha sonra kaçış grubunda bana geri kalmalarını söylemelerine rağmen yine de kaçışımın bir şansı olabilir diye devam ettim. Bundan sonra hedefimiz bir etap almak. Beyaz Mayoyu korumaktır" dedi.

Yarışı birincilikle tamamlayan Quick Step takımının sporcusu Fabio Jakobsen ise "Müthiş bir sprint gerçekleşti. Son 200 metre, hatta son 500 metreden başlayan atakta herşey belli oldu. Ve de kesinlikle takım arkadaşlarımızın harika çalışması neticesinde hükmedilmiş bir etap zaferi aldım. Bu benim Türkiye’deki ilk zaferim ve başarım. Beni finişe getirmeyi başaran tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sonlara doğru sağa fazla yanaştım. Belki biraz tehlikeli oldu ama önemli olan çizgiyi birinci geçmekti. Finişe yaklaşırken bana bir Türk bayrağı takıldı. Bu bayrakla finişi geçtim ve kazandım. Bu etap son olarak düz sprint etabı idi. Bundan sonraki finişler daha zorlu geçecek" diye konuştu.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yarın Balıkesir-Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik etapla devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

