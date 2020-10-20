YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış

Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış

ANKARA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı olan Çubuk 1 Barajı yeni görünümüyle açılış için gün sayıyor.Çubuk 1 Barajı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentlilerle yeniden buluşacak.

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı olan Çubuk 1 Barajı yeni görünümüyle açılış için gün sayıyor.
Çubuk 1 Barajı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentlilerle yeniden buluşacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.
Ankara’nın tarihi simgelerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak için yoğun çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, baştan aşağı restore edilen ve çevre düzenlemesi yapılan Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.
Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır kullanıma kapalı ve atıl durumda bulunan Çubuk 1 Barajı’nı yeniden eski günlerine kavuşturmak ve Ankara’ya yakışır bir baraj yapmak için yoğun bir mesai harcadı.
Barajda önce dip temizliği yapıldı
Büyükşehir ekipleri tarafından Çubuk 1 Barajı ve çevresinde yükselen kötü kokular nedeniyle önce dip çamur temizliği yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarında ağırlıklı olarak fiziksel yöntemler (kurutma) kullanarak yaklaşık 400 bin TL’lik tasarruf sağladı. Mesire alanı olarak da kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü’nün çehresi yapılan temizlik çalışmaları sonrası değişirken; Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu Mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası’nda çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kaldırıldı.
Çubuk 1 barajı yaklaşık 413 bin metrekarelik alana sahip
Yaklaşık 413 bin metrekarelik bir alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uzun süredir yaptığı kapsamlı bakım ve peyzaj çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
27 yerden girişi bulunan pazar yeri pandemiye takıldı
27 yerden girişi bulunan pazar yeri pandemiye takıldı
Başkan Gümrükçü’den 500 gün raporu
Başkan Gümrükçü’den 500 gün raporu
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yenişehir’de kafe ve restoranlar denetlendi
Yenişehir’de kafe ve restoranlar denetlendi
Kahramanmaraş’ta aranan 67 kişiden 42’si tutuklandı
Kahramanmaraş’ta aranan 67 kişiden 42’si tutuklandı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:38
İkindi
15:39
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Hikmet Eczanesi
Cankaya
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Salkım Söğüt Eczanesi
Cankaya
Yeni Gülcem Eczanesi
Cankaya
Yeşilbağ Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına sahip çıktı
Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına sahip çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.