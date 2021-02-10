YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

10.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Gazetesi ile Canan Arın, gazetenin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasındaki bir haber nedeniyle AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

AK Parti'nin avukatı Burhanettin Sevencan, gazetede yazılan ifadelerin müvekkilinin haklarını ihlal ettiğini belirterek, davanın kabulünü istedi. Dava konusu olan ifadelerin eleştiri kapsamında olmadığını dile getiren Sevencan, ifadelerdeki kastın hakaret olduğunu kaydetti.

Davalı Cumhuriyet gazetesi avukatı Elif Tığlı Özcihan ise "Ölçülü ve orantılı eleştiri kapsamında olan söylem nedeniyle subut bulmayan davanın reddine karar verilsin." dedi.

İlgili yayının toplumdaki çocuk evliliklerinin önüne geçilmek için yapıldığını ifade eden Özcihan, yayının eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Davalı Canan Arın'ın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da müvekkilinin eleştiri kapsamında ifadeler kullandığını, bunların manevi tazminata sebebiyet vermeyeceğini dile getirdi.

Beyanları ardından davayı kısmen kabul eden Hakim Hüseyin Konak, 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken alınarak AK Parti'ye ödenmesine hükmetti.

AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasının 3. sayfasında yer alan "Korkunç olur" üst başlıklı Canan Arın'a atfen "Yobazlara taviz" alt başlıklı haberde, AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu, onur ve saygınlığını ihlal ettiği belirtilmiş, Arın ve gazeteden 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:08
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Asal Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak

Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

İnsan Hakları İzleme Örgütünden, Myanmar polisine darbe karşıtı protestoculara aşırı güç kullanmama çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütünden, Myanmar polisine darbe karşıtı protestoculara aşırı güç kullanmama çağrısı

AKK yetkilileri, çiçekçilik ve peyzaj sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

AKK yetkilileri, çiçekçilik ve peyzaj sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Çankaya Evleri’nde kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor

Çankaya Evleri’nde kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.