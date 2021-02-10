Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Gazetesi ile Canan Arın, gazetenin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasındaki bir haber nedeniyle AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

AK Parti'nin avukatı Burhanettin Sevencan, gazetede yazılan ifadelerin müvekkilinin haklarını ihlal ettiğini belirterek, davanın kabulünü istedi. Dava konusu olan ifadelerin eleştiri kapsamında olmadığını dile getiren Sevencan, ifadelerdeki kastın hakaret olduğunu kaydetti.

Davalı Cumhuriyet gazetesi avukatı Elif Tığlı Özcihan ise "Ölçülü ve orantılı eleştiri kapsamında olan söylem nedeniyle subut bulmayan davanın reddine karar verilsin." dedi.

İlgili yayının toplumdaki çocuk evliliklerinin önüne geçilmek için yapıldığını ifade eden Özcihan, yayının eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Davalı Canan Arın'ın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da müvekkilinin eleştiri kapsamında ifadeler kullandığını, bunların manevi tazminata sebebiyet vermeyeceğini dile getirdi.