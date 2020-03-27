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Cumhuriyet Savcısından ‘On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesi’

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesini hayata geçirerek teknik klavye kullanımı konusunda yazdığı kitapların dağıtımını ilgililere ücretsiz sağlıyor.Cumhuriyet Savcısı Çakmakkaya yardımcı kaynak olması amacıyla klavye kullanımı konusunda kaleme aldığı ’F Klavye Eğitimi’ isimli kitabını geçtiğimiz yıl kendi imkanları ile bastırarak ücretsiz dağıtmıştı.

Cumhuriyet Savcısından ‘On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesi’

Diyarbakır Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesini hayata geçirerek teknik klavye kullanımı konusunda yazdığı kitapların dağıtımını ilgililere ücretsiz sağlıyor.
Cumhuriyet Savcısı Çakmakkaya yardımcı kaynak olması amacıyla klavye kullanımı konusunda kaleme aldığı ’F Klavye Eğitimi’ isimli kitabını geçtiğimiz yıl kendi imkanları ile bastırarak ücretsiz dağıtmıştı. Kitabını güncelleyen Çakmakkaya, Türkiye’de ilk defa renklerle on parmak klavye eğitimi kitabı hazırladı. Cumhuriyet Savcısı Çakmakkaya, “On parmak klavye öğrenimini kolaylaştırmak için renklerle on parmak klavye eğitimi kitabını yazdım. Bu kitap renklerle öğretmesi nedeni ile Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyor. Daha önce ‘F Klavye Eğitimi’ isimli kitap çıkarıp ücretsiz dağıtmıştık. Bu kitabımı da isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına istedikleri sayıda bastırılmak üzere telif hakkını ücretsiz vereceğimi söylemek istiyorum” dedi.
Teknik klavye kullanımı kurslarının Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile verildiğini aktaran Cumhuriyet Savcısı Çakmakkaya, yürütülen proje ilgili olarak konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu kitabı ilgililerin kolay klavye öğrenmesi için yazdım. ABD ve Avrupa’da teknik klavye kullanımı yüzde 85, Türkiye’de ise bu oran yüzde 4 civarında. Çeşitli kurslar var bununla ilgili. Dicle Üniversitesi bünyesinde farkındalığı artırmak amacı ile hazırladığımız proje geçtiğimiz yıldan beri yürütülüyor, proje kapsamında Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu laboratuvarlarında ücretsiz kurslar düzenlendi, afiş, broşür, panolarla konuya dikkat çekilirken, Diyarbakır’da ilk defa klavye yarışması yapılması planlandı. Proje kapsamında açılan kurslara üniversitenin idari personeli öğrenciler, mezunlar, akademisyenler katılırken kurslarda on parmak klavye konusunda iş sağlığı ve güvenliği, toplam kalite yönetim ilkeleri, ergonomi bilimi çerçevesinde konu anlatımları ile akademik düzeyde eğitim verildi. Yabancı Diller Meslek Yüksekokulunun yürütücüsü olduğu proje, bilimsel araştırma koordinatörlüğü tarafından desteklenirken Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı ile Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü projeye aktif olarak katkı sağlıyor. Dicle Üniversitesinde hazırlanan proje kapsamında kursiyerlere ve konu ile ilgilenenlere ücretsiz dağıtılmak üzere yardımcı kaynak niteliğinde "Renklerle Akademik Kur Sistemine Göre On Parmak Klavye Eğitimi" isimli kitap 500 adet bastırıldı.”

“Uzaktan eğitim uygulanmalı
Projenin önemine değinen Çakmakkaya, “Proje kapsamındaki eğitimlere korona virüs salgını nedeni ile ara verilmesi ile talep edenlere uzaktan eğitim ve kitap desteği verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gündeme geldi. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde teknik bilgisayar kullanımının ve uzaktan eğitimin önemi bir kere daha anlaşılırken, klavye eğitiminde de Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezlerinin eğitim modülleri güncellenerek hızla uzaktan eğitime geçilmesi gerekir. Ayrıca, üniversiteler bünyesinde klavye eğitimi sertifika programları hazırlanması bu konudaki boşluğu doldurabilir” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısından ‘On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesi’

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