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Cumhuriyet Üniversitesinin "YİĞİDO" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

04.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Üniversitesinin "YİĞİDO" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

Cumhuriyet Üniversitesinin "YİĞİDO" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022'de "Tradens" isimli robotla birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek'in danışmanlığında yürütülen Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan üniversite takımı "YİĞİDO", TEKNOFEST'te düzenlenen "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması - İleri Kategori" aşamasında geliştirdikleri otonom yük taşıma robotu ile birinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yüksek, sanayide dijital teknolojiler yarışması kapsamında planlanan "Tradens" isimli robotun kendisine tanımlanacak görevleri tamamen otonom şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirildiğini belirtti.

Derece elde etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yüksek, şunları kaydetti:

"Karşısına çıkacak engelleri algılayıp, algıladığı anda uyarı sesi çıkararak 15 saniye bekleyen robotun yük taşıma kapasitesi 250 kilogram olarak planlandı. Robotun konum durumuna ulaşmak için 'lidar sensör' ve konum hesabında lidar sensörün yanı sıra bluetooth ve wifi teknolojileri kullanıldı. Bu projeyi geliştirmemizde, yaptığımız tüm çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz."

Cumhuriyet Üniversitesinin

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