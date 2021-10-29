YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Cumhuriyet'in 98. yılında ressamların "1921-2021 Bir Asrın Sergisi" Trabzon'da açıldı

Cumhuriyet'in 98. yılında ressamların "1921-2021 Bir Asrın Sergisi" Trabzon'da açıldı

29.10.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet'in 98. yılında ressamların "1921-2021 Bir Asrın Sergisi" Trabzon'da açıldı

Milli Mücadele'nin ruhu ve kararlılığını yansıtan İstiklal Marşı'nın ressamlar tarafından tuvallere aktarıldığı "1921-2021 Bir Asrın Sergisi", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu.

Akçaabat Belediyesince bir süre önce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Resim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan ressamlar İstiklal Marşı'nın mısra ya da kıtalarından ve Milli Mücadele'yi anlatan içeriklerden oluşan eserler ortaya çıkardı.

Sanatçılar, resimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Orhun Yazıtları'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar birçok konuyu işledi.

Eserlerinde, İstiklal Marşı'nın bazı bölümlerine de kabartma gibi farklı tekniklere de yer verilen sanatçıların yaptığı eserler, Akçaabat Belediyesi Resim ve Fotoğraf Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa, Antalya, İstanbul'dan sanatçıların her birinin İstiklal Marşı'nın bütün mısralarını ve kıtalarını yorumlayarak tuvallerine yansıttığını söyledi.

18 tablo ile 2 heykelin yer aldığı muhteşem bir koleksiyonun ortaya çıktığını ifade eden Ekim şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlama etkinliklerinde '1921- 2021 Bir Asrın Sergisi' adı ile halkımızın beğenisine sunuyoruz. Bu sergimizi talep eden illerde açacağız ve sergimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açmak için Cumhurbaşkanlığına talep yazımızı gönderdik. Oradan da olumlu cevap gelmesi durumunda sergimizi Ankara Beştepe'de açacağız."

Sergide eseri bulunan heykeltıraş Serkan Suphi Ertuğrul da serginin önemine vurgu yaparak Trabzonluları sergiyi gezmeye davet etti.

Eserleri inceleyen davetliler de sanatçılardan resimler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte bulduİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: "Zirveyi korumak istiyorum"Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: "Zirveyi korumak istiyorum"
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:10
İkindi
15:01
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Trabzon Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Bahar Eczanesi
Ortahisar
Bahar Eczanesi
Ortahisar
Bahar Eczanesi
Ortahisar
Bahar Eczanesi
Ortahisar
Bahar Eczanesi
Ortahisar
Bahar Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.