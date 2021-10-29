Cumhuriyet'in 98. yılında ressamların "1921-2021 Bir Asrın Sergisi" Trabzon'da açıldı

Milli Mücadele'nin ruhu ve kararlılığını yansıtan İstiklal Marşı'nın ressamlar tarafından tuvallere aktarıldığı "1921-2021 Bir Asrın Sergisi", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu.

Akçaabat Belediyesince bir süre önce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Resim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan ressamlar İstiklal Marşı'nın mısra ya da kıtalarından ve Milli Mücadele'yi anlatan içeriklerden oluşan eserler ortaya çıkardı.

Sanatçılar, resimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Orhun Yazıtları'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar birçok konuyu işledi.

Eserlerinde, İstiklal Marşı'nın bazı bölümlerine de kabartma gibi farklı tekniklere de yer verilen sanatçıların yaptığı eserler, Akçaabat Belediyesi Resim ve Fotoğraf Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa, Antalya, İstanbul'dan sanatçıların her birinin İstiklal Marşı'nın bütün mısralarını ve kıtalarını yorumlayarak tuvallerine yansıttığını söyledi.

18 tablo ile 2 heykelin yer aldığı muhteşem bir koleksiyonun ortaya çıktığını ifade eden Ekim şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlama etkinliklerinde '1921- 2021 Bir Asrın Sergisi' adı ile halkımızın beğenisine sunuyoruz. Bu sergimizi talep eden illerde açacağız ve sergimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açmak için Cumhurbaşkanlığına talep yazımızı gönderdik. Oradan da olumlu cevap gelmesi durumunda sergimizi Ankara Beştepe'de açacağız."

Sergide eseri bulunan heykeltıraş Serkan Suphi Ertuğrul da serginin önemine vurgu yaparak Trabzonluları sergiyi gezmeye davet etti.

Eserleri inceleyen davetliler de sanatçılardan resimler hakkında bilgi aldı.

