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Cüneyt Arkın'ın ailesi Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda taziyeleri kabul etti

30.06.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, gelenlere de yemek ikram edildi. Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda da yemek verilerek Kur’an-ı Kerim okundu.

Cüneyt Arkın'ın ailesi Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda taziyeleri kabul etti

85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sinema oyuncusu ve Yeşilçam’ın jönlerinden Cüneyt Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Usta oyuncunun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda taziyeleri kabul etti.

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Taziye programına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Arkın’ın ruhuna Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan taziyede, gelenlere yemek ikram edildi.

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Cüneyt Arkın’ın hayranları ve dostları taziye programına yoğun ilgi gösterdi.
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Yemeğin ardından yapılan dua ile birlikte taziye programı sona erdi. (İHA)

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Cüneyt Arkın
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