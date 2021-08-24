Cüneyt Arkın'ın olay olan sözlerine Celil Nalçakan isyan etti

Usta oyuncu Cüneyt Arkın yaptığı bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Arkın gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan da bu tartışmaya kayıtsız kalamadı. Celil Nalçakan usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.

Arkın'ın açıklamasına Nalçakan şu sözlerle tepki gösterdi: "Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"



