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  4. Cüneyt Arkın'ın olay olan sözlerine Celil Nalçakan isyan etti

Cüneyt Arkın'ın olay olan sözlerine Celil Nalçakan isyan etti

24.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın, tarih bilinci olanın Amerikan tıraşı yaptırmayacağını, küpe takmayacağını ileri sürdüğü açıklamasıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Oyuncu Celil Nalçakan, Arkın'ın bu çıkışına isyanla karışık bir yanıt verdi.

Cüneyt Arkın'ın olay olan sözlerine Celil Nalçakan isyan etti

Usta oyuncu Cüneyt Arkın yaptığı bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Arkın gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan da bu tartışmaya kayıtsız kalamadı. Celil Nalçakan usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.

Ekran Alıntısı

Arkın'ın açıklamasına Nalçakan şu sözlerle tepki gösterdi: "Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"


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Anahtar Kelimeler:
Celil Nalçakan Cüneyt Arkın
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