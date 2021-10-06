Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını açıkladı

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam’ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönmüştü. Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

84 yaşındaki Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman dizisine veda etti.

Arkın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."



