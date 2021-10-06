MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını açıkladı

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını açıkladı

06.10.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 2 sezondur rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Arkın ayrılık paylaşımında "Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi" dedi.

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını açıkladı

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam’ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönmüştü. Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

201231539_2969208550073026_5791140661145554896_n

84 yaşındaki Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman dizisine veda etti.

Arkın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

ca1

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozduİhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu
PARTNER"Biz demeden yaz bitmez""Biz demeden yaz bitmez"
'Mülksüzler' dizi oluyor'Mülksüzler' dizi oluyor
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Cüneyt Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

IKEA'dan Türkiye kararı! Artık Türkiye'de üretecek

IKEA'dan Türkiye kararı! Artık Türkiye'de üretecek

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.