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Cüneyt Arkın son olarak Kuruluş Osman'da rol almıştı! Yapımcı Mehmet Bozdağ set görüntülerini paylaştı

28.06.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisindeki Ak Sakallılar'ın lideri rolüyle kameraların karşısına geçmişti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da usta sanatçının dizinin setinde çekilen görüntüleri paylaştı. Bozdağ, "Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Arkın'ın vefatının ardından ünlü isimler üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Bunlardan biri de Cüneyt Arkın'ın son olarak ekranlara çıktığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ oldu.

"EN ZOR GÜNLERDE SETLERE CESUR BİR DÖNÜŞ YAPTI"

Usta sanatçı uzun süre ara verdiği ekranlara, Kuruluş Osman'daki Ak Sakallılar'ın lideri rolüyle dönmüştü. Arkın, dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'le kamera karşısına geçmişti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Arkın'ın sette çekilen görüntülerini paylaştı.

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Bozdağ paylaşımında "Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk. Gönlüne, yüreğine, emeklerine sağlık büyük usta. Mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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"İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ"

Bozdağ, sette çekilen fotoğrafları ise "Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın usta ismi, çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın ile Kuruluş Osman dizimizde beraber olduk. Dizimizde canlandırdığı Ak Sakallılar'ın lideri karakteriyle Cüneyt Ağabeyi tekrar ekran başında izlemekten gurur duyduk. İyi ki yollarımız kesişti, kendisinden çok şey öğrendik. Türk milletine olan aşkı, çalışma azmi, bilgisi ve nezaketiyle yolumuza rehber oldu. Sevgili Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hayat verdiğin karakterler ile her daim hafızalarda ve gönüllerde olmaya devam edeceksin." notuyla paylaştı.

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BURAK ÖZÇİVİT PAYLAŞTI

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçen Burak Özçivit ise üzüntülerini "Zor süreçte bile yanımızdaydı.Koca çınar… Seni unutmayacağız" notuyla dile getirdi.

burak

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit Cüneyt Arkın
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