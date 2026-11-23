Yeni yılın en iddialı dizilerinin başında gelen NOW’ın O3 Medya imzalı dizisi “Şapkacı Kadınlar” aralık ayının ilk haftası sete çıkmaya hazırlanıyor.

Pınar Deniz (Ayşe), Selahattin Paşalı (Rıza), Hazal Türesan (Saadet), Furkan Andıç (Salih), Tansu Biçer (Sami), Emir Gürsoy (İrfan) ve Esra Kızıldoğan’lı (Fikriye) dizinin kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı.

ROLÜ BELLİ OLDU

Son olarak “Sevdam Karadeniz” dizisinde rol alan Şerif Erol, “Şapkacı Kadınlar”la anlaşmaya vardı. Usta oyuncu “Cevher” karakterine hayat verecek ve İrfan’ın ailesinin hem terzisi ve hem de imalathanesinin müdürü olarak seyirci karşısına çıkacak.