Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yönetecek!

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda ilk sınavını Fas-İran maçında verecek.
Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak olan Türk hakem Cüneyt Çakır, cuma günü Fas ile İran arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
B Grubu'nda yer alan iki takım 15 Haziran saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.
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