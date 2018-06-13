SPOR

Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yönetecek!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 13.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda yöneteceği ilk maç belli oldu. Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda Fas ile İran arasında oynanacak maçta görev alacak.

Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yönetecek!

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda ilk sınavını Fas-İran maçında verecek.

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak olan Türk hakem Cüneyt Çakır, cuma günü Fas ile İran arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

B Grubu'nda yer alan iki takım 15 Haziran saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildiİspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi
İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracakİspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi

İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray Yuto Nagatomo için Inter ile uzlaştı

Galatasaray Yuto Nagatomo için Inter ile uzlaştı

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yönetecek!

Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yönetecek!

İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak

İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak

İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi

İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi

Angela Merkel Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için destek istedi!

Angela Merkel Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için destek istedi!

Ronaldo: Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanması yetmez

Ronaldo: Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanması yetmez

Mısır'lı kaleci Essam El Hadaray turnuvanın en yaşlısı

Mısır'lı kaleci Essam El Hadaray turnuvanın en yaşlısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.