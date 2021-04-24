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Cüneyt Çakır 3. kez Beşiktaş-Kayserispor maçı yönetecek

24.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır 3.kez Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır 3. kez Beşiktaş-Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig'in 37.haftasında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçına atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, üçüncü kez iki takım arasındaki maçı yönetecek.

45 yaşındaki hakem, 2013-2014 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı ve 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 2-2 biten maçı yönetmişti. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu maça atanan Cüneyt Çakır, bu sezon 38 kez Kayserispor maçı yönetti.

Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanıp 15 kez berabere kalırken 16 kez de mağlup oldu. Cüneyt Çakır bu maçlarda 90 kez sarı 5 kez kırmızı kartını Kayserispor'un aleyhine kullanırken rakiplerine ise 80 sarı kart 5 kırmızı kart çıkardı. Cüneyt Çakır bu sezon Kayserispor'un Ankara'da oynadığı ve 3-2 yenildiği Gençlerbirliği maçını yönetmişti.

FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 52 kez Beşiktaş maçı yönetti. Siyah beyazlı takım bu maçlarda 27 kez kazanıp 14 kez kaybederken 11 kez de berabere kaldı. Cüneyt Çakır bu sezon Beşiktaş'ın sahasında 2-0 kazandığı Galatasaray maçını, 3-0 kazandığı Denizlispor maçını ve deplasmanda 3-2 kazandığı Başakşehir maçını yönetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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