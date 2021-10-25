Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Süper Lig ve Avrupa'da görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibi bu kez Körfe Ligi'nde maç yönetebilir... Cüneyt Çakır için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

DEVAM EDİLECEK

Çakır, yardımcılarıyla beraber daha önce Suudi Arabistan Ligi’nde de maç yönetmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Cüneyt Çakır ile devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı ve Cüneyt Çakır'a bu teklifin iletildiği bilgisi geldi.

111 BİN TL KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yönettiği maçtan 111 TL kazanan Çakır'a önerilen teklif 1 sezon için 500 bin Dolar (Yaklaşık 3 milyon 700 bin TL) olduğu öğrenildi.

