SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Cüneyt Çakır'a son dakika penaltı eleştirisi

Cüneyt Çakır'a son dakika penaltı eleştirisi

29.09.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Çakır'ın Milan-Atletico Madrid maçının son dakikasında çaldığı penaltı İtalyanlar tarafından büyük eleştiri aldı. Bu penaltıyı gole çeviren Atletico, maçı 2-1 kazandı.

Cüneyt Çakır'a son dakika penaltı eleştirisi

Milan'ın sahasında Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği maçta verilen son dakika penaltısı nedeniyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a İtalya cephesinden yoğun eleştiriler yapıldı.

1-1 devam eden maçın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır'a maç sonunda futbolcular ve yorumcular yoğun tepki gösterdi.

PENALTI KARARININ YANLIŞ OLDUĞU SAVUNULDU

258561653

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Milanlı Pierre Kalulu'nun Thomas Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.

"VAR'A GİTSEYDİ İPTAL EDİLECEKTİ''

258575887

Öte yandan penaltı kararının ardından VAR'ın neden devreye girmediğine yönelik de hakem Cüneyt Çakır'a yoğun eleştiriler yapıldı. Milanlı Bennacer maç sonu yaptığı açıklamada, ""Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Göztepe maçında hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat ilk kez konuştuGalatasaray Göztepe maçında hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat ilk kez konuştu
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem olduTüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Atlético Madrid Milan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Mesut Özil yine gündemde!

Mesut Özil yine gündemde!

Beşiktaş Hollanda'dan eli boş döndü

Beşiktaş Hollanda'dan eli boş döndü

Sergen Yalçın: Çok iyi oynadılar

Sergen Yalçın: Çok iyi oynadılar

G.Saraylı eski yıldızın yeni adresi belli oldu

G.Saraylı eski yıldızın yeni adresi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.