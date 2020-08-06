Cüneyt Çakır, Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın Nou Camp’ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır’ın görev alacağı belirtildi.
Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.
Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da Ali Palabıyık ekran başında yer alacak.
KAYNAK: İHA / DHA
FOTOĞRAF: İHA
Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş'a transferini sosyal medyadan duyurdu
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!
Falcao'dan Arda Turan'a mesaj var!
Gökhan Gönül transferi sonunda bitti!
Arda Turan'dan şaşırtan değişiklik!
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık!
Rangers'tan forvet hattına takviye
Milli yıldızın transferi resmen açıklandı
Beinsports iptal nasıl yapılır?
Trabzonspor'un değerinde artış
Okuyucu Yorumları 0 yorum