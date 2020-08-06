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Cüneyt Çakır, Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak

FUTBOL HABERLERİ  | 06.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek. İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır, Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın Nou Camp’ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır’ın görev alacağı belirtildi.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.

Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da Ali Palabıyık ekran başında yer alacak.

KAYNAK: İHA / DHA
FOTOĞRAF: İHA

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