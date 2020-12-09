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Cüneyt Çakır'dan kırmızı kartı unuttu haberlerine tepki

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6'ncı haftasına Lazio-Club Brugge maçını yöneten FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ve yardımcıları yurda döndü. Bugün medyada yer alan 'Kırmızı kartı unutunca “ikinci sarısı oldu” uyarısının ardından Sobol'u oyun dışında bıraktı' haberlerine büyük tepki gösteren Çakır, "Kendileri bu tarz haberler yazıp kendileri inanıyorlar. Hoş bir şey değil" dedi.

Cüneyt Çakır'dan kırmızı kartı unuttu haberlerine tepki

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yardımcıları Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Roma'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin medyada kırmızı kartı unuttu haberlerine ilişkin sorularını yanıtlayan hakem Çakır, "Biliyorsunuz yönettiğimiz maçlar hakkında konuşamıyoruz ama madem böyle bir şey çıkmış. Bu haberi yapan arkadaşlar maalesef bu maçı izlememişler. Zaman zaman böyle şeyler oluyorken birileri bu tarz haberler yazıp, kendileri inanıyorlar. Hoş bir şey değil. Herkes görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor ama bize de saygı göstersinler. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Lütfen bu tarz haberler yaparken daha dikkatli olsunlar. Bizler iletişime açık insanlarız. En azından bir kere sorabilirler. Biz gururla ülkemizi temsil ettik, başarılı maç yönettiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da ekip olarak elimizden gelenin daha iyisi yaparak ekip arkadaşlarım ile birlikte Avrupa Şampiyonası yolunda yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çakır, dün PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili ise hakem değişikliğinin normal olduğunu belirtip, faal hakem olduğu için bu konuda yorum yapamayacağını ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kral adamsin cüneyt abe vallahi seni çok seviyorum. lütfen birgün hali saha maçında seni hakem olarak görmek istiyorum rabbime emanet ol
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