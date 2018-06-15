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Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Fas-İran mücadelesiyle turnuvadaki ilk maçına çıktı. Cüneyt Çakır, ikinci kez bir Dünya Kupası'nda görev yapan ilk hakem olarak tarihe geçti.

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktı. B Grubu'nun açılış maçı olan Fas - İran müsabakasını yönetecek Cüneyt Çakır böylece ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti.

2014 Dünya Kupası'nda 3 maç yönetmişti

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Cüneyt Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 DünyaKupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti. 42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası cüneyt çakır

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