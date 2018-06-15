Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktı. B Grubu'nun açılış maçı olan Fas - İran müsabakasını yönetecek Cüneyt Çakır böylece ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti.
2014 Dünya Kupası'nda 3 maç yönetmişti
Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Cüneyt Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 DünyaKupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti. 42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıktı.
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