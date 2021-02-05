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Cüneyt Çakır’ın 13. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi

05.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Çakır’ın 13. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi

Süper Lig’de yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapacak olan Cüneyt Çakır, kariyerinde 13. kez bu dev derbiyi yönetecek. Çakır’ın görev aldığı önceki derbilerde Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez galip gelmişti.

Süper Lig’de yarın oynanacak dev derbide Cüneyt Çakır’ın görev alacağı açıklandı. Kariyerinde 13. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çıkacak olan Çakır’ın bu mücadelede yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Çakır’ın yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 6 kez sarı-lacivertliler galip gelirken, 3 kez de Galatasaray zafere uzandı. 3 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Bu derbilerde Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 kırmızı kart gördü.

KARİYERİNİN 587. MAÇINA YARIN ÇIKACAK

Kariyerinde 586 maç yöneten Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmaların 271’ini ev sahibi 161’ini ise deplasman ekipleri kazandı. 154 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Çakır kariyerinde 196 kırmızı, 2521 kez de sarı kartına başvurdu.

FENERBAHÇE'YE 10 KIRMIZI GÖSTERDİ

Cüneyt Çakır Fenerbahçe’nin 56 maçında düdük çaldı. Sarı-lacivertliler bu maçların 28’inde galip gelirken 17’sinde de mağlup oldu. Çakır bu maçlarda Fenerbahçeli futbolculara 10 kırmızı, 123 de sarı kart gösterdi. Çakır’ın düdük çaldığı bu maçlarda Fenerbahçe’nin rakipleri ise 14 kez saha dışına atıldı.

KARİYERİNDE 57. GALATASARAY MAÇI

FIFA kokartlı hakem, Galatasaray’ın ise 56 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 26’sında sahadan zaferle ayrılırken, 16 maçta ise mağlup oldu. Çakır, bu maçlarda Galatasaraylı futbolculara 11 kırmızı, 138 de sarı kart gösterdi. Deneyimli hakemin görev aldığı Galatasaray maçlarında rakiplere ise 8 kırmızı kart çıktı.

Çakır’ın görev aldığı Fenerbahçe - Galatasaray derbileri ve sonuçları ise şu şekilde:

28.09.2019 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
22.10.2017 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
20.11.2016 Fenerbahçe -Galatasaray: 2 0
08.03.2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0
18.10.2014 Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1
12.05.2013 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1
12.08.2012 Galatasaray-Fenerbahçe: 3-2
12.05.2012 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0
28.03.2010 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1
27.02.2008 Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1
22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray: 4-0
08.03.2006 Fenerbahçe -Galatasaray: 2-1

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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