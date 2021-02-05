Cüneyt Çakır’ın 13. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi

Süper Lig’de yarın oynanacak dev derbide Cüneyt Çakır’ın görev alacağı açıklandı. Kariyerinde 13. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çıkacak olan Çakır’ın bu mücadelede yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Çakır’ın yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 6 kez sarı-lacivertliler galip gelirken, 3 kez de Galatasaray zafere uzandı. 3 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Bu derbilerde Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 kırmızı kart gördü.

KARİYERİNİN 587. MAÇINA YARIN ÇIKACAK

Kariyerinde 586 maç yöneten Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmaların 271’ini ev sahibi 161’ini ise deplasman ekipleri kazandı. 154 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Çakır kariyerinde 196 kırmızı, 2521 kez de sarı kartına başvurdu.

FENERBAHÇE'YE 10 KIRMIZI GÖSTERDİ

Cüneyt Çakır Fenerbahçe’nin 56 maçında düdük çaldı. Sarı-lacivertliler bu maçların 28’inde galip gelirken 17’sinde de mağlup oldu. Çakır bu maçlarda Fenerbahçeli futbolculara 10 kırmızı, 123 de sarı kart gösterdi. Çakır’ın düdük çaldığı bu maçlarda Fenerbahçe’nin rakipleri ise 14 kez saha dışına atıldı.