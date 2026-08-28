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Filenin Sultanları Liderlik İçin Sahada: Türkiye - Polonya Dev Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, grup liderliği mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak dev maç öncesi gruptaki son durum ve eşleşme ihtimalleri heyecan yaratıyor.

Filenin Sultanları Liderlik İçin Sahada: Türkiye - Polonya Dev Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, A Grubu'ndaki son maçında güçlü rakibi Polonya ile kozlarını paylaşıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortaklaşa ev sahipliği yaptığı CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda sergilediği üstün performansla gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubun son maçında Polonya karşısında 5'te 5 yapmak ve liderlik unvanını korumak için sahaya çıkıyor.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarının muhteşem desteğiyle mücadele eden Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında zorlu rakibi Almanya'yı 3-1'lik skorla geçerek namağlup unvanını sürdürdü. Rakibimiz Polonya ise Almanya'yı 3-0 mağlup ederek formda olduğunu kanıtladı. İki namağlup ekibin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, aynı zamanda grubun zirvesini belirleyecek.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan dev karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvadaki eşleşme ağacı ve muhtemel İtalya tehlikesi nedeniyle stratejik bir öneme de sahip olan mücadelede, başantrenörün ve oyuncuların sahaya yansıtacağı taktik merakla bekleniyor.

Filenin Sultanları, taraftar desteğini arkasına alarak Polonya engelini de kayıpsız geçmeyi ve A Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna moralli girmeyi hedefliyor. Türk voleybolunun bu tarihi yürüyüşünde tüm gözler İstanbul'daki dev randevuda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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