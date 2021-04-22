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Cüneyt Çakır'ın EURO 2020 mutluluğu

22.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de düdük çalacak 18 hakem arasında yer alacağı UEFA tarafından açıklanan Cüneyt Çakır, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cüneyt Çakır'ın EURO 2020 mutluluğu

2012 ve 2016'nın ardından üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda bulunacak olmasının gururunu duyduğunu söyleyen Cüneyt Çakır, "Bu noktaya gelmek de, bu istikrarı sağlamak da hiç kolay olmadı. Ancak ekip arkadaşlarımla birlikte hep çalıştık, hiç yılmadık ve hep konsantre olduk" dedi.

Ülkenin genelinin kendisine sağladığı desteğin ve duaların her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten FIFA kokartlı hakem, "Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin. Herkes bizi ve turnuvada yer alacak Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Çakır, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020 ile 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda görev alan, yarı finaller yöneten bir hakem olarak en büyük sırrının istikrarı korumak ve sürekli çalışmak olduğunu vurguladı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN ULUSLARARASI KARİYERİ

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda görev almanın heyecanını yaşarken, kariyerinde 53'ü A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

44 yaşındaki Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:

DÜNYA KUPASI

2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final
2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

AVRUPA ŞAMPİYONASI

EURO 2016 3 maç
EURO 2012 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

OLİMPİYAT OYUNLARI

Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final
UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final
UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final
Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final
UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final
UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

Dünya Kulüpler Şampiyonası:
FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Cüneyt Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
türk liginde şikenin kralını yapar avrupada mükemmel dürüstlük abidesi
Demek Avrupa'da hakem kalmamış. Bu eyyamcı, ise yaramazı hakem diye çağırıyorlar.

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