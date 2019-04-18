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Cüneyt Çakır'ın kararları sonrası Fernandinho'dan şok küfür

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır, Tottenham'ın Manchester City'ye 4-3 yenilmesine karşın Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıktığı maçta verdiği kararlarla damga vururken maçın ardından çarpıcı bir olay yaşandı. Manchester City forması giyen Fernandinho'nun maç bitimi VAR sistemine şoke eden bir küfür ettiği ortaya çıktı.

Cüneyt Çakır'ın kararları sonrası Fernandinho'dan şok küfür

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında 4-3 galip gelmesine karşın elenen Manchester City'de yıldız futbolcu Fernandinho'dan maç sonunda sitem dolu sözler geldi.

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son dakikada Raheem Sterling'e VAR kararıyla verilen ofsayt sonrası adeta çılgına döndü.

LLORIS'İN EN İYİ KURTARIŞLARI

Karşılaşma sonrasında Fernando'nun çıkış esnasında; "Fuck off VAR! (VAR'ı s.keyim)" sözleri, geceye bomba gibi düştü.

Benjamin Mendy ise, "Tottenham karşısında her şeyimizi verdik. VAR hakkında şikayet edemeyiz. Kurallar böyle ve buna saygı göstermemiz gerekir" sözlerini kullandı.

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Serinin ilk maçında Tottenham güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmış, rövanş mücadelesinde Manchester City'e 4-3 mağlup olmasına karşın deplasman kuralıyla adını bir üst tura yazdırmıştı.

UEFA: CÜNEYT ÇAKIR'IN KARARI DOĞRU

UEFA, Cüneyt Çakır'ın Manchester City ile Tottenham arasındaki kritik UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Fernando Llorente'nin golüyle ilgili açıklama yaptı.

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Telegraph'ta yer alan habere göre; UEFA yetkilileri, "Cüneyt Çakır'ın goldeki kararı doğru. Pozisyonu tüm açılardan izledi. Top, Llorrente'nin eli ve kalçasına çarparak gol oluyor. Ancak, el kalçasıyla birleşik. UEFA'nın kurallarına göre, bu gol kararı doğru." dedi.

LLORENTE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cüneyt Çakır'ın bu golü iptal etmesi halinde de yanlış bir karar vermi olmayacağı belirtilerek, "Elin vücut ile yakınlığı bu kararda etkili. Ek olarak, UEFA hakemlerine, bu tür anlarda etik açıdan da yaklaşabilirsiniz denildi." ifadelerini kullandı.

Haberin detayında, IFAB'ın elle oynama ile ilgili aldığı yeni kararlar doğrultusunda Llorente'nin pozisyonuna gelecek sezondan itibaren lle oynama kararı verileceği ifade edildi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fernandinho Manchester City Tottenham Şampiyonlar Ligi cüneyt çakır

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