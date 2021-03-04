Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray maçı sonrası tepkiler büyüyor

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Mohamed’e dirseğiyle rakibine vurduğunu göstererek, kırmızı kart göstermişti. beIN Sports yorumcusu Deniz Çoban, Mohamed’in kart pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çoban, Cüneyt Çakır’ın bu pozisyona müdahale edemeyeceğini savundu.
CÜNEYT ÇAKIR MOHAMED’İN POZİSYONUNA MÜDAHALE EDEBİLİR MİYDİ?
beIN Sports yorumcusu eski hakem Deniz Çoban, bu tür pozisyonlarda hakemin verdiği penaltıya karışamayacağını vurgularken, Cüneyt Çakır’ın müdahale etmemesinin doğru olduğunu savundu. Muhammed’in dirseğini araç olarak kullandığını vurgulayan Çoban, silah olarak kullanmadığını ve bunun klasik bir sarı kart olduğunu ancak Halil Umut Meler’in verdiği kırmızı kart kararının ağır olduğunu belirtti.
Bu pozisyonda sarı kart çıkabileceğini ancak daha fazlasının verilemeyeceğini kaydeden Çoban, Cüneyt Çakır’ın bu pozisyona da karışamayacağını iddia ederek, ‘’Hakemin gördüğü ve yorumunu kullandığı pozisyonlara VAR giremez." açıklamasında bulundu.
FATİH TERİM’DEN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ömer Bayram'ın pozisyonunun kesinlikle faul olduğunu öne sürerek, bu hakemin futbolla ilgili bir daha düdük çalmaması gerektiğini savundu.
‘'Ben bunları çok gördüm. Biz bunları çok yaşadık. Allah’a şükür hepsinin altından kalktık.’’ diyen Terim, mağlubiyetlerin olacağını ancak bu gibi durumların kabul edilemeyeceğini söyledi.
CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?
1976’da Kuzguncuk’ta doğan Cüneyt Çakır, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu. Küçük yaşlarda amatör bir şekilde futbol oynarken geçirdiği sakatlığın ardından futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yeteneği yüzünden Rıdvan Dilmen’e benzetilen Cüneyt Çakır’a, ‘Rıdo’ lakabı takıldı.
Babası da Türkiye’nin ünlü hakemlerinden Serdar Çakır olan Çakır, onun izinden gitti. İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır, Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
Asıl mesleği sigortacılık olan Cüneyt Çakır, bu işini yapmayarak hakemlik alanına yöneldi. Profesyonel olarak hakemlik yolunda giden Cüneyt Çakır, gündelik hayatının büyük bir bölümünü antreman yaparak geçirdi.
1994’te hakemlik kariyerine başlayan Cüneyt Çakır, 1997’de C klasman ve 1999’da da B klasman hakemi oldu. İlk yönettiği TFF kayıtlarında yer alan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.-Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1. yardımcı hakem olarak görev yapmıştır.
Cüneyt Çakır, 2005’te hayatını 16 yaşından beri beraber olduğu Gamze Çakır ile birleştirdi. Çakır’ın hakemlik anlamındaki en büyük destekçisi ise eşi oldu. Yöneteceği maçların hemen öncesinde kural kitabına göz atan Çakır, maçtan sonra ise evinde eşiyle birlikre maç değerlendirmesi yapıyor. Spora ilgi duymasının yanında müzik ve edebiyatla da yakından alakadar oldu. Üniversite yıllarında bas gitar çalan Çakır’ın bir müzik grubu da vardı. Manowar hayranı olan Çakır, heavy metal dinlemeyi seviyor ve bu şekilde stresini atmayı tercih ediyor. Kitaplar ve edebiyatla da arası iyi olan Cüneyt Çakır’ın en sevdiği yazar Stephen King. Romanları için “özel bir derbi gibi hissettiriyor” tanımını kullanıyor. Futbolun dışında basketbolla da ilgili olan Çakır, NBA’de LeBron James ve Cedi Osman maçlarını kaçırmamaya özen gösteriyor.
2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cüneyt Çakır, gösterdiği başarıdan dolayı 2007 yılında Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl-Erik Nilsson'un yönetimindeki Mentör Programı'na davet edilmiş ve buradaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi. Derbi maçlarının aranılan isimlerinden biri olan Cüneyt Çakır, Dünya Kupası yarı finali ve Şampiyonlar Ligi finali gibi dünya arenasında önemli olan birçok maçı yönetti. FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.
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