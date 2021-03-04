Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray maçı sonrası tepkiler büyüyor

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Mohamed’e dirseğiyle rakibine vurduğunu göstererek, kırmızı kart göstermişti. beIN Sports yorumcusu Deniz Çoban, Mohamed’in kart pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çoban, Cüneyt Çakır’ın bu pozisyona müdahale edemeyeceğini savundu.

CÜNEYT ÇAKIR MOHAMED’İN POZİSYONUNA MÜDAHALE EDEBİLİR MİYDİ?



beIN Sports yorumcusu eski hakem Deniz Çoban, bu tür pozisyonlarda hakemin verdiği penaltıya karışamayacağını vurgularken, Cüneyt Çakır’ın müdahale etmemesinin doğru olduğunu savundu. Muhammed’in dirseğini araç olarak kullandığını vurgulayan Çoban, silah olarak kullanmadığını ve bunun klasik bir sarı kart olduğunu ancak Halil Umut Meler’in verdiği kırmızı kart kararının ağır olduğunu belirtti.

Bu pozisyonda sarı kart çıkabileceğini ancak daha fazlasının verilemeyeceğini kaydeden Çoban, Cüneyt Çakır’ın bu pozisyona da karışamayacağını iddia ederek, ‘’Hakemin gördüğü ve yorumunu kullandığı pozisyonlara VAR giremez." açıklamasında bulundu.

FATİH TERİM’DEN AÇIKLAMA



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ömer Bayram'ın pozisyonunun kesinlikle faul olduğunu öne sürerek, bu hakemin futbolla ilgili bir daha düdük çalmaması gerektiğini savundu.