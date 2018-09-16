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Cüneyt Çakır Liverpool - Paris Saint-Germain maçını yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 16.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında 18 Eylül 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

Cüneyt Çakır Liverpool - Paris Saint-Germain maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 18 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de Liverpool ile Paris Saint Germain arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır yöneteceği belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

2010-2011 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. sezonunda görev yapan Çakır, daha önce bu organizasyonda 5 kez yarı final, 2015 yılında ise Juventus-Barcelona finalini yönetti. Cüneyt Çakır, bu maç ile Şampiyonlar Ligi'nde 38. maçına çıkacak.

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cüneyt çakır paris saint germain liverpool uefa şampiyonlar ligi

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