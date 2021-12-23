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  4. Cüneyt Çakır maça damga vurdu! Saha bir anda karıştı...

Cüneyt Çakır maça damga vurdu! Saha bir anda karıştı...

23.12.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Spor Haberi: FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetti. Müsabakada Mete Kalkavan da VAR olarak görev yaptı. Karşılaşmanın son düdüğüyle ortalık karıştı. Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki gösteren oyuncular tecrübeli hakemin üzerine yürüdü. İşte detaylar...

Cüneyt Çakır maça damga vurdu! Saha bir anda karıştı...

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetti. Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı. Maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı. Mağluğ olan takımın futbolcuları tecrübeli hakemin üzerine yürüdü. İşte detaylar...

MBOKANI ATTI, AL KUWAIT KAZANDI

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Çakır, Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçını yönetti. Jaber Al-Ahmad Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani’nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

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Maçın bitiş düdüğüyle Cüneyt Çakır'a kaybeden takım oyuncuları itirazlarda bulundu. Deneyimli hakemin üzerine yürüyen oyuncular zorlukla sakinleştirildi.


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Cüneyt Çakır
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