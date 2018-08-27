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Cüneyt Çakır Salzburg - Kızılyıldız maçını yönetecek!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Avusturya'nın Salzburg ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ikinci maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır Salzburg - Kızılyıldız maçını yönetecek!

Cüneyt Çakır, Avusturya'nın Salzburg takımı ile Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi arasında 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halis Özkahya ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Şampiyonlar Ligi

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