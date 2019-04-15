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Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Tottenham maçını yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 15.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Manchester City-Tottenham maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Tottenham maçını yönetecek

FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek. İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.

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uefa şampiyonlar ligi İngiltere cüneyt çakır Manchester City Tottenham

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