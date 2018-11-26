Cüneyt Çakır, Tottenham-Inter maçını yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda başlayacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olacağı müsabakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

HALİS ÖZKAHYA, METE KALKAVAN VE ALPER ULUSOY, UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE GÖREV YAPACAK

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Gençlik Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım Perşembe günü Norveç ekibi Rosenborg ile İskoçya temsilcisi Celtic arasında yapılacak B Grubu karşılaşmasını yöneteceği bildirildi.

Trondheim şehrinde oynanacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken'in yapacağı, Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı, Ali Palabıyık ile Koray Gençerler'in de ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı aktarıldı.