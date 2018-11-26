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Cüneyt Çakır, Tottenham-Inter maçını yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Tottenham takımı ile İtalya temsilcisi Inter'in karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

Cüneyt Çakır, Tottenham-Inter maçını yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda başlayacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olacağı müsabakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

HALİS ÖZKAHYA, METE KALKAVAN VE ALPER ULUSOY, UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE GÖREV YAPACAK
FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Gençlik Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım Perşembe günü Norveç ekibi Rosenborg ile İskoçya temsilcisi Celtic arasında yapılacak B Grubu karşılaşmasını yöneteceği bildirildi.

Trondheim şehrinde oynanacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken'in yapacağı, Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı, Ali Palabıyık ile Koray Gençerler'in de ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı aktarıldı.

Mete Kalkavan'ın ise Fransa'nın Olympique Lyon ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi F Grubu müsabakasında düdük çalacağı ifade edildi. Lyon şehrindeki gerçekleştirilecek müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral'ın üstleneceği duyuruldu.

Öte yandan, Alper Ulusoy'un da İsrail'in Maccabi Tel Aviv ile Çekya'nın Sigma Olomouc ekipleri arasında 28 Kasım Çarşamba günü yapılacak UEFA Gençlik Ligi 2. tur mücadelesinde görev yapacağı kaydedildi.

Ramla şehrinde oynanacak maçta Ulusoy'un yardımcılarının, Gökmen Baltacı ile Bersan Duran olacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Tottenham-Inter

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