Cüneyt Çakır, Tottenham-Leipzig maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.
(AA)
Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş ayrılık
Kendi oyuncusunu tokatladı, oyundan atıldı
Falcao, o takıma önerilmiş
Ünlü futbolcu sahayı terk etti
Inter'in serisini Lazio bitirdi
Real'e Celta çelmesi
Adem Büyük'den derbi göndermesi!
Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4
Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!
Trabzonspor Sivasspor'u devirdi!
Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki
Bundesliga'da yeni lider Leipzig!
Erdoğan futboldaki tartışmalara nokta koydu
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum