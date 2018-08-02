Cüneyt Çakır: Üst üste iki yarı finalde sadece biz vardık

2007 yılından beri 11 uluslararası üst düzey turnuva ve organizasyona katılan, iki final, 13 yarı final yöneten, bir kez daha yarı finalinde düdük çaldığı Dünya Kupası tecrübesini Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne anlattı. Hakemlikte en büyük amaçlarının ulaşabilecekleri en üst sıralarda yer almak ve bu başarıyı sürdürülebilir hale getirebilmek olduğunu belirten Çakır, "Tek bir dönem, tek bir maç, tek bir turnuva hedeflemedik. Katılabileceğimiz tüm üst düzey turnuvaları, o turnuvalarda sürekli aranılan, çağrılan hakem olabilmeyi hedefledik. Çok şükür, Allah bize nasip etti. Bunun için çok emek verdik. 2007 yılından beri 11 uluslararası üst düzey turnuva ve organizasyona katıldık. İki kez final, 13 kez yarı final yönettik. Hedef sürdürülebilir başarıyı elde etmek olduğundan, önümüzdeki yeni turnuvalar için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Türk hakemliği, uzun yıllar boyunca turnuvalarda temsil edilememişti. Yola büyük bir handikapla çıkıyorduk. Çok net söyleyeyim, Türk hakemliği uluslararası arenada genç kategorilerde ya da zorluk derecesi daha düşük grup maçlarının ilk etaplarında ancak görev alabiliyordu. Eylül ayı sonrası maça çıkan Türk hakemi yok gibiydi. Biz çok şükür bunu kırdık. Çok çalışarak, doğru hedefler koyarak, kendimizi sürekli geliştirerek, her maçımıza ilk maçımız gibi heyecanla çıkarak Türk hakemliğini son 10 yılda tüm üst düzey organizasyonlarda temsil etme gururunu yaşadık. Tabii ki çıta yükseldi. Bizden sonraki genç arkadaşlarımızdan beklentimiz bu çıtayı hep yukarıda tutmalarıdır. Türk hakemliği tüm turnuvalarda var olmalı. Her zaman final için, yarı final için adı geçmeli. Bu bizim genç hakem arkadaşlarımızın omuzlarına yüklediğimiz sorumluluktur. Bunun yapılabilir olduğunu, erişilebilir olduğunu, Türk insanının çok çalışarak, emek vererek nerelere ulaşabileceğini gösterdik" diye konuştu.

"Planlı çalışırsanız, sorular hep bildiğiniz yerden gelir" "Eğer planlı çalışırsanız, çok çalışırsanız sorular hep bildiğiniz yerden gelir" diyen Cüneyt Çakır, "Tabiî ki her maç yeni bir öğretidir. Başınıza mutlaka planlamadığınız, ön görmediğiniz yeni durumlar gelecektir. İşte bu noktada önceden yaptığınız o çalışmaların, kafanızda oynattığınız maç simülasyonunun ve "beklenmeyeni bekle" felsefesinin faydasını görerek doğruyu, çıkış noktasını bulabilirsiniz. Biz, turnuva öncesinde çok üst düzey profesyonel bir hazırlık devresi geçirdik. Profesyonellerle çalıştık. Kamp dönemimizi çok iyi planladık. Bütün hazırlık maçlarını izledim. Keza yıllardır bizimle birlikte çalışan genç hakem arkadaşlarımızın ve tecrübeli hocalarımızın da gayretleri ve özverileriyle kurduğumuz çalışma grubu vasıtasıyla takımların, oyuncuların analizi konusunda çalışmalar yaptık. Ayrıca FIFA'nın maç analistleri her yöneteceğimiz maç öncesi bizlerle çalışma yaparak bütün detayları bizlere anlattılar" şeklinde konuştu.

"İkinci kez başarabiliyor olmak çok büyük bir başarı" Finaller öncesinde beklentilerinin sorulması üzerine başarılı hakem şöyle cevap verdi: "Dünya Kupası'na dünyanın o an için en formda, en hazır, en iyi 35 hakemi katılıyor. Bu gerçeği unutmamak lazım. Kıta kontenjanları var. Avrupa Kıtası'ndan elit kategoriden 10 hakem katıldı. Buraya katılabilmek, seçilebilmek çok büyük bir gurur ve başarı. Seçildiğiniz andan itibaren tek hedefiniz var. Çıkacağınız müsabakada en iyi performansı gösterebilmek. Ancak o müsabakadan sonra ikinci müsabakayı hedefleyebiliyorsunuz. Biz de aynen öyle yaptık. Önce ilk maçımızı bekledik. Görev gelince elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok şükür iyi bir müsabaka çıkardık ve grupta ikinci bir maç aldık. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grup aşamasından sonra her şey olabilir çünkü ülkeler, kıtalar, daha önce çıkılan, daha sonra çıkılabilecek müsabakalar gibi pek çok parametre var. Bildiğiniz gibi turnuvaya devam edecek hakemler açıklandı. O liste içerisinde yer alarak büyük bir mutluluk yaşadık. İnanın bir noktadan sonra çıktığınız maç bir detay oluyor. Tabii ki yarı finalde görev alabilmek çok büyük bir başarı. Hele bunu 2014'ten sonra ikinci kez başarabiliyor olmak çok büyük bir başarı. Bunu Dünya Kupası tarihinde başarabilen sadece iki hakem ekibi var ve bunlardan biri Türk hakem ekibi. Çok büyük bir mutluluk. Şükürler olsun. Bildiğiniz gibi son iki finali Avrupalı hakemler yönetmişti. Bu yıl finali Güney Amerikalı bir hakem arkadaşımız yönetti. Dediğim gibi turnuvaya devam edebilmek, grup aşamalarından sonra görev alabilmek büyük gurur."

"Bu Dünya Kupası'nda son dört maça kalabilen sadece 'biz' vardık" Yarı final yönetmenin büyük bir başarılı olduğunu hatırlatan Cüneyt Çakır, "Şunu bir kere aklımızda tutmakta fayda var; başarının ölçüsü asla finalde olmak değil. 2014 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda son dört maça kalan dört takım ve dört hakem ekibi vardı. Bu takımlar ve hakem ekiplerinin arasından bu Dünya Kupası'nda son dört maça kalabilen sadece 'biz' vardık. Diğerleri bu başarıya erişemedi. Bu muhteşem bir başarı bence. Orada olabilmek, birinci maçı alabilmek, arkasından gruplarda ikinci maçı alabilmek, turnuvaya devam edecekler listesinde olmak, üçüncü bir maç için layık görülmek, bunun Dünya Kupası yarı finali olması büyük bir başarı. Kim ne der bilmem ama biz çok üst düzey bir turnuvada, çok üst düzey bir performans göstererek ülkemizi başarıyla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Kamuoyundan binlerce, on binlerce tebrik mesajı aldık. Herkese çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. "VAR kararlardaki doğruluk oranını ciddi ölçüde artırdı"

VAR ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Çakır, "VAR sisteminin Dünya Kupası'nda başarıyla uygulandığını düşünüyorum. Kararlardaki doğruluk oranını ciddi ölçüde artırdı. Özellikle de saha içinde görülemeyen bazı pozisyonların saha kenarından izlenerek hakeme haber verilmesiyle düzelen kararlar oldu. Bu önemliydi. Takımlar uygulamadan memnun kaldı. Yeni bir uygulama. Çok daha etkin kullanılmaya başlanacaktır. Ligimize de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Zaten bunun hazırlıklarını yaptık. Geçen yıl pek çok müsabakada sistem denendi. Her değişikliğe olumlu bakmakta fayda var. Futbol, dünyanın 1 numaralı sporu ve herkes güzel oyun için uğraşıyor" şeklinde konuştu. "Son karar hakemin" Nijerya-Arjantin maçında VAR ile ilgili kararlarının hatırlatılması üzerine FIFA kokartlı hakem, "VAR hakemin göremediği net pozisyonlarda hakemin uyarılması şeklinde çalışıyor. Hakemin gördüğü ve karar verdiği pozisyonlarda ya da hakemin gördüğü ama o şekilde değerlendirdiği gri pozisyonlarda hakeme destek sağlayacak şekilde çalışıyor. Öncelikli amaç siyah beyaz net bir hatanın önüne geçebilmek. Tabii ki son karar hakemin. Hakem bu kararı verirken ilave bir destek unsurundan, özellikle emin olamadığı ya da göremediği pozisyonlarda farklı kamera açılarından çekilmiş görüntülerden faydalanıyor" dedi.