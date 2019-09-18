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Cüneyt Çakır, yönettiği Şampiyonlar Ligi maçına damga vurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile Chelsea Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır, Chelsea lehine 87. dakikada VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında Chelsea sahasında Valencia'ya 1-0 mağlup oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Maçın 74. dakikasında Valencia Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Cüneyt Çakır, Chelsea lehine VAR'a danışarak penaltı kararı verdi. Topu başına geçen Barkley, penaltı atışını gole çeviremedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Valencia, Londra deplasmanında 3 puanla ayrılan taraf olurken mücadelenin en çok konuşulan olayı Mason Mount ile Francis Coquelin arasında yaşananlar oldu. Valencialı futbolcu Coquelin, Mason Mount'a sert bir müdahalede bulundu.

İngiliz ekibinin futbolcuları Mount'un bileğine basıldığı gerekçesiyle kırmızı kart bekledi. Cüneyt Çakır pozisyonda sarı kartını gösterdi ve Francis Coquelin'i uyardı. Chelsea futbolcuları Coquelin'e sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Şampiyonlar Ligi chelsea Valencia

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