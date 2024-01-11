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Cüneyt Özdemir'den Erdal Beşikçioğlu iddiası! "Mansur Yavaş istemiyor..." deyip ekledi: Kafam basmıyor

11.01.2024 08:37 | Son Güncelleme:
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Behzat Ç ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu da siyasete atıldı. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi. Cüneyt Özdemir ise Mansur Yavaş iddiasıyla dikkat çekti.

Cüneyt Özdemir'den Erdal Beşikçioğlu iddiası! "Mansur Yavaş istemiyor..." deyip ekledi: Kafam basmıyor

"31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde kimler aday olacak?" sorusu merak edilirken adaylar da birer birer belli oluyor. Behzat Ç. ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu Etimesgut ilçesinden CHP'nin adayı oldu.

Cüneyt Özdemir Behzat Ç ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu'nun aday olmasını masaya yatırdı. Özdemir konuşmasında "Mansur Yavaş istemiyor anladığımız kadarıyla çünkü Etimesgut daha milliyetçi, ülkücü bir seçmenin olduğu bir yer, diyor ki oraya İYİ Parti'den ayrılan bir ismi koyalım. Erdal Beşikçioğlu'na karşı değilim ama başka bir yere koyalım" dedi.

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Ekran Alıntısı

"ŞUNA KAFAM BASMIYOR..."

Özdemir ayrıca "Kafam şuna basmıyor başarılı bir oyuncu neden bir ilçenin belediye başkanı olmak ister? Ben Erdal Beşikçioğlu olsam Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olayım. CHP de hayır demezdi" diyerek fikirlerini paylaştı.

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