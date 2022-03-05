Cüneyt Özdemir'den meraklandıran Fatih Terim paylaşımı! ''Yakında...''

Galatasaray'dan şok bir şekilde ayrılan Fatih Terim hakkında dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada çıkan haberlere göre; başkanlığa hazırlanan Fatih Terim'in Burak Elmas'ı koltuğundan etmek için bu tarz bir eyleme kalkışacağı ifade ediliyordu. Galatasaray'dan ayrıldığından beri ağzını bıçak açmayan ve hiçbir gazeteciye konuşmayan Fatih Terim ile ilgili Cüneyt Özdemir'den merak uyandıran bir paylaşım yapıldı.

"YAKINDA BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşıp "Fatih Terim ile ilgil yakında bir süprizimiz var…" notunu düşen Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarları meraklandırdı.

BAŞKANLIĞA SICAK BAKIYOR İDDİASI

Galatasaray'da Fatih Terim'in olası bir seçimde başkanlığa sıcak baktığı iddia edildi. Fatih Terim, Ahmet Yüce Ocaklı ve bazı üyeler ile akşam yemeğinde buluştu. Terim, bu yemekte üyelerin başkanlık için taleplerini değerlendirdi. Galatasaray'ın mart ayında yapılacak genel kurulu sonrası Fatih Terim'in gelişmeler neticesinde başkanlığa aday olabileceği ifade edildi.



