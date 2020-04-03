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Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nın İbiza davetine olay cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 01:06 | Son Güncelleme

YouTube kanalından canlı yayınlar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir son yayınında Şeyma Subaşı'yı konuk aldı. 17 gündür evde karantinada olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı koronavirüs salgını bitince Cüneyt Özdemir'i İbiza'da ağırlamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli gazetecinin Subaşı'ya cevabı ise olay oldu.

Karantina günlerinde Youtube kanalında canlı yayınlar düzenleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu Şeyma Subaşı oldu. Koronavirüs günlerinde ev karantinası sırasında yaşadıklarını anlatan Şubaşı samimi itiraflarda bulundu.

"BAŞTA BU VİRÜSÜ CİDDİYE ALMAMIŞTIM"

Subaşı virüsü ilk başlarda ciddiye almadığını ve Türkiye'ye ulaşmadan önce Phuket, Londra ve Beyrut'a gittiğini söyledi. İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Tel Aviv'den Türkiye'ye geldikten sonra evden çıkmak istemediğini ancak ısrar etmesiyle partiye gittiklerini söyleyen Subaşı ardından ise hastaneye çağrıldıklarını ve testler yapıldığını söyledi. Koronavirüs salgınının kendisini olgunlaştırdığını da itiraf eden Subaşı," Sizin neler söylediğinizi ne haberler verdiğini daha fazla takip etmeye başladım. Koronavirüs bende bunu değiştirdi. Artık bütün dünya haberlerini takip ediyorum ve daha olgunlaştığım bir dönemdeyim gibi hissediyorum" dedi.

"CÜNEYT BEY İBİZA'YA GELMEK İSTER MİSİNİZ?"

Şeyma Subaşı her şeyin Temmuz'dan sonra normale dönmesini beklediğini söyleyerek, Cüneyt Özdemir'i de dünyaca ünlü tatil merkezi Ibiza'ya davet etti. Subaşı, "Cüneyt Bey İbiza’ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi" diye sorunca Cüneyt Özdemir ise "Ben İbiza’ya gitmeye başladığımda sen lise 2’de filandın sanırım" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki İbiza muhabbeti sosyal medyanın diline düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı,

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