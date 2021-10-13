Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Kazakistan'ı 10-4 mağlup etti.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Türkiye Erkek Milli Takımı, Kazakistan'ı 10-4 yenerek olimpiyat elemelerindeki üçüncü galibiyetini aldı. Milliler, daha önce Kırgızistan'ı 14-5 ve Tayvan'ı 9-4 yenmişti.
Türkiye, yarın kadınlarda Slovakya, erkeklerde ise Brezilya ile karşılaşacak.
Organizasyonda bugün alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
- Erkekler
Belçika: 8 - Romanya : 4
Estonya: 9 - Letonya: 0
İspanya: 10 - Slovakya: 5
Kırgızistan: 7 - Brezilya: 6
Çekya: 7 - Avusturya: 4
Macaristan: 8 - Slovenya: 7
Finlandiya: 24 - Nijerya: 2
- Kadınlar
Slovakya: 6 - Norveç: 5
Kazakistan: 13 - İspanya: 6
Letonya: 6 - Macaristan: 2
Slovakya: 11 - Brezilya: 4
Norveç: 15 - Avusturya: 2
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