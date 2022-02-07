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Curlingde 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

07.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarda Çelebispor ve Tekirdağ, erkeklerde ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Palandöken Gençlik Spor, 1. Lig'e yükseldi

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Curling 2. Lig'den 1. Lig'e Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango Curling Salonu'nda 1-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen yükselme müsabakalarında 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Müsabakalara 6 ilden 18 kulüp, 28 takım ile 100 sporcu katılırken, kadınlarda Çelebispor ve Tekirdağ, erkeklerde ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Palandöken Gençlik Spor, 1. Lig'e yükseldi.

Takımların kupa ve madalyalarını Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi ve diğer protokol üyeleri verdi.

Federasyon başkanı Şebin, müsabakalara katılan illere, kulüplere ve takımlara teşekkür ederek, 1. Lig'e yükselen ekipleri tebrik etti.

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