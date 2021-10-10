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Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları erkekler ön eleme müsabakaları Erzurum'da başladı

10.10.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Curling Erkek Milli Takımı, ilk karşılaşmasında Kırgızistan'ı 14-5 yenerek ilk galibiyetini aldı

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları erkekler ön eleme müsabakalarında Türkiye, Kırgızistan'ı 14-5 mağlup ederek elemelerdeki ilk maçından galip ayrıldı.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenene organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

İlk olarak erkekler kategorisinde Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı ve maçı 14-5 kazandı.

Günün sonunda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Tayvan: 10 - Brezilya: 2

Çek Cumhuriyeti: 15 - Nijerya: 1

Macaristan: 9 - Avusturya: 5

Finlandiya: 7 - Slovenya: 3

Letonya: 8 - Slovakya: 4

İspanya: 7 - Belçika: 1

Estonya: 13 - Romanya: 1

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