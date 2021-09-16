YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Curlingde Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapılacak

Curlingde Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapılacak

16.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Curlingde Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapılacak

Curling Antrenör Gelişim Semineri, çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, vizeli antrenörlerin katılabileceği seminer, 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Seminere başvurular, "e-Devlet" üzerinden, 29 Eylül Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpek balığını elleriyle yakaladı!Köpek balığını elleriyle yakaladı!
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecekMeslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Ankara Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:18
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Akgül Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Park Oran Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.