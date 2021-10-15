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Cyle Larin: Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz

15.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Cyle Larin: Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Larin, "2. yarıda daha iyiydik, daha iyi oynadık ama rakip 2 fırsat buldu, 2 gol attı. Kabul etmemiz gereken bir şey var, 3 gol yememeliydik. İdmanlarda daha çok çalışacağız. Biz daha iyi olmalıydık, yeterince iyi değildi." dedi.

Sporting ve Galatasaray maçlarıyla ilgili görüşleri sorulan Larin, "Zor maçlar. Sporting ve Galatasaray maçları önemli. Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GÖNRÜK GÖNRÜK,,,,,
pohaha küçük takımın C sınıf topcusu
balon patladı artık sergiyev gidici

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