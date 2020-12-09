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Cyle Larin: Hepimiz takım için savaşıyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta her hafta yükselen form grafiğiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçmediği futbolculardan biri olan Cyle Larin, kulüp dergisinin Aralık sayısına bir röportaj verdi. Kanadalı futbolcu iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cyle Larin: Hepimiz takım için savaşıyoruz

Beşiktaş dergisinin aralık sayısında röportajı yer alan golcü oyuncu Cyle Larin, giderek daha iyi bir takım olduklarını kaydetti.

İyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirten Larin, "Onlar birlik olsunlar çünkü çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz." diyerek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

"BU OYUN STİLİ BANA İÇERİ GİRİP GOL BULMA ŞANSI TANIYOR"

Saha içinde sol açıktaki pozisyonuna alıştığını aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anki oyun biçimimizde solda başlıyorum fakat sürekli ceza sahasına giriyorum. Bu oyun stili bana içeri girip gol bulma şansı tanıyor. Orada olduğum sürece gol atabilirim. Pozisyona adapte oldum ve takımıma katkı sağlayabiliyorum. Önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.

Sahada yediği tekmelerin kendisini kızdırdığını ifade eden Larin, "Elbette yanlış hakem kararlarına da kızıyorum ama genelde sahada sakinim" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: DHA

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