SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu

Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.01.2021 12:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin, bu sezonki performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu

Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, oynadığı 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı.

2 SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olan Larin, şimdiden önceki sezonları geçmeyi başardı. Bu sezon 18 karşılaşmada 12 gole ulaşan Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti.

SERGEN YALÇIN İLE KENDİNİ BULDU

Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralandı. Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, DAHA ETKİLİ OLDU

Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı. Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atabildi.

Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada sağ kanatta görev yapan Larin, bu maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Vida’nın hayali gerçek oluyorVida’nın hayali gerçek oluyor
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
207 yıl sonra tarih tekerrür etti
207 yıl sonra tarih tekerrür etti
Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...
Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Omar'dan haber var! Kendisi resmen açıkladı...
Omar'dan haber var! Kendisi resmen açıkladı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu
Cyle Larin Sergen Yalçın ile kendini buldu
Vida’nın Mandzukic hayali gerçek oluyor
Vida’nın hayali gerçek oluyor
Sergen Yalçın: Mandzukic'le ilgileniyoruz
''Mandzukic'le ilgileniyoruz''
Ajdin Hasic: Çok mutluyum, diyecek sözüm yok
Ajdin Hasic: Çok mutluyum, diyecek sözüm yok
Oğuzhan Özyakup: En son şampiyonlukta böyleydi
Oğuzhan Özyakup: En son şampiyonlukta böyleydi
Cyle Larin: Bu topu saklayacağım
4 gol atıp tarihe geçen Larin konuştu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.