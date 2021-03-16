Cyle Larin: Taraftarları mutlu etmeye çalışıyorum

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği maçın ardından galibiyet golünü kaydeden Cyle Larin konuştu.

Maç için konuşan Larin, "Zor bir maçtı, rakibimiz savaşmayı bırakmadı, biz de bırakmadık ve finaldeyiz" dedi.

Fenerbahçe derbisi için görüşleri sorulan Kanadalı golcü, "Derbi çok önemli, bu maç da önemliydi. Bu maç özgüven için önemliydi, Fenerbahçe maçı da önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisi için hazırladığı pankartı gördüğünü belirten Larin, "Ben işimi yapıyorum, sürekli ceza alanına giriyorum, gol atmaya ve taraftarları mutlu etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

