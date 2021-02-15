CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir koronavirüs tedbirlerine uymadı.

Dubai Medya Ofisi, CZN Burak'ın restoranının "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı.

Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi. Ancak ünlü isim haberlerin ardından 14 Şubat'ta restoranın açık olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı. Paylaşım üstüne paylaşım yapan CZN Burak direkt bir açıklama ise yapmadı.

Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açılının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.

