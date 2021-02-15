MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

15.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CZN Burak'ın Dubai şubesi, 'koronavirüs tedbirlerine uymadığı için' kapatıldı

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Dubai Medya Ofisi, restoranın koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldığı açıklandı. CZN Burak haberlerin ardından paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir koronavirüs tedbirlerine uymadı.

Dubai Medya Ofisi, CZN Burak'ın restoranının "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi. Ancak ünlü isim haberlerin ardından 14 Şubat'ta restoranın açık olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı. Paylaşım üstüne paylaşım yapan CZN Burak direkt bir açıklama ise yapmadı.

Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açılının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Gündeme bomba gibi düşmüştü. İntihar mı etti?Gündeme bomba gibi düşmüştü. İntihar mı etti?
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Müge Anlı canlı yayında olay olmuştu! Müge Anlı Sevgi'nin kocası Davut Kıranlı intihar mı etti?

Gündeme bomba gibi düşmüştü. İntihar mı etti?

Survivor Mert Öcal'dan Kendall Jenner yorumu! Gündem oldu

Seksi pozlara bomba yorum!

Senem Kuyucuoğlu'ndan itiraflar! Senem Kuyucuoğlu kimdir? 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa! 'Dünyanın en şanslı kızı gibiyim'

Dudak dudağa! 'Beni özel hissettiren adam'

Prens Harry ve Meghan Markle çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Prens Harry ve Meghan Markle çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Sunucu Nursel Ergin, mayoyla karlara atladı!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.