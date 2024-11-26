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CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! 3 kişi bakın ne kadar hesap ödedi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.11.2024 17:01
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Yemek videolarıyla tanınan CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişinin ödediği hesap gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi ödenen hesabı az buldu kimisi de pahalı olduğunu savundu.

CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! 3 kişi bakın ne kadar hesap ödedi...

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan CZN Burak, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Ünlü fenomen 52 kilo verdiğini açıklamıştı.

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Şimdi de CZN Burak'ın restoranlarındaki fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. Bir müşterinin paylaştığı adisyon tartışma yarattı.

FİYATLAR TARTIŞMA YARATTI!

CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken servis ücretinin ise 336 TL olması dikkatlerden kaçmadı.

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Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
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