CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! 3 kişi bakın ne kadar hesap ödedi...

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan CZN Burak, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Ünlü fenomen 52 kilo verdiğini açıklamıştı.

Şimdi de CZN Burak'ın restoranlarındaki fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. Bir müşterinin paylaştığı adisyon tartışma yarattı.

FİYATLAR TARTIŞMA YARATTI!

CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken servis ücretinin ise 336 TL olması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...