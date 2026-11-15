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Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu! Mükemmel Anneler ile ekrana dönüyor

Uzun süredir ekranda yer almayan Deniz Çakır'ın yeni projesi belli oldu. Pem Yapım imzalı “Mükemmel Anneler” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çakır, yapımda Neslihan karakterine hayat verecek.

Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu! Mükemmel Anneler ile ekrana dönüyor
Nebahat Kübra Akalın

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır bir süredir ekrandan uzaktı. Deniz Çakır gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

Deniz Çakır Pem Yapım’ın iddialı projesi “Mükemmel Anneler”le anlaştı. Ocak ayında TV8’de seyirciyle buluşacak olan dizi kadın dünyasını etkileyici bir dille anlatacak.

Deniz Çakır ın yeni dizisi belli oldu! Mükemmel Anneler ile ekrana dönüyor 1

NESLİHAN’A HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturacağı dizide Deniz Çakır “Neslihan rolüne hayat verecek.

Merakla beklenen diziyi güçlü kalem Sevgi Yılmaz yazıyor.

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Deniz Çakır
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