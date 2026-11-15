Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu! Mükemmel Anneler ile ekrana dönüyor

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır bir süredir ekrandan uzaktı. Deniz Çakır gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.
Deniz Çakır Pem Yapım’ın iddialı projesi “Mükemmel Anneler”le anlaştı. Ocak ayında TV8’de seyirciyle buluşacak olan dizi kadın dünyasını etkileyici bir dille anlatacak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturacağı dizide Deniz Çakır “Neslihan rolüne hayat verecek.
Merakla beklenen diziyi güçlü kalem Sevgi Yılmaz yazıyor.