CZN Burak paylaşımıyla korkuttu! Yaralı hallerini paylaşınca... "Bunu sana kim yaptı?"

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son haliyle dikkat çekmişti.

Bir hayli zayıflayan ve iğne iğliğe dönen fenomeni görenler biraz kilo alması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunmuştu.

Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu. Suratında, gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki yaraları çektiği fotoğraflarla bir klip hazırlayan fenomen görenleri şoke etti.

"En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla paylaşım yapan CZN Burak'ın paylaşımına "Sana ne oldu?", "Kim seni bu hale getirdi" yorumları yağdı.





