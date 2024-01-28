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CZN Burak paylaşımıyla korkuttu! Yaralı hallerini paylaşınca... "Bunu sana kim yaptı?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 13:32 | Son Güncelleme:
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Çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ve restoranı CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaralı hallerini paylaşan fenomeni görenler "Sana ne oldu?" dedi.

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son haliyle dikkat çekmişti.

Bir hayli zayıflayan ve iğne iğliğe dönen fenomeni görenler biraz kilo alması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunmuştu.

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Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu. Suratında, gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki yaraları çektiği fotoğraflarla bir klip hazırlayan fenomen görenleri şoke etti.

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"En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla paylaşım yapan CZN Burak'ın paylaşımına "Sana ne oldu?", "Kim seni bu hale getirdi" yorumları yağdı.

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